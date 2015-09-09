عملاق الطاقة الروسى جازبروم نفط يبدأ فى توزيع منتجاته بمصر

وسط تحسن ملحوظ فى العلاقات المصرية – الروسية و فى إطار الخطط التوسعية لدخول أسواق جديدة فى مصر و الشرق الأوسط وسط مناخ اقتصادى و سياسى يهدف إلى الاستقرار، بدأت شركة جازبروم نفط فى توزيع منجاتها من زيوت المحركات المختلفة فى السوق المصرى.

شركة «جازبروم نفط» هي إحدى كبرى الشركات العالمية فى مجال الاستكشاف والتنقيب واستخراج البترول والغاز الطبيعى وتصنيع وتسويق الزيوت والشحومات والزيوت المتخصصة، استطاعت منذ تأسيسها في عام 1989 أن تثبت كفاءتها، وأصبحت واحدة من أكبر شركات استخراج الغاز الطبيعي في العالم، حيث تساهم بـ 17% من إجمالي الانتاج العالمي.

وكانت شركة "Gazprom LNG Limited" ذراع التصدير لشركة "غازبروم" والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" قد وقعتا عقد في نهاية أغسطس بشأن تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى مصر حتى عام 2019.

وقد أبرمت الشركتان اتفاق إطاري في نهاية شهر مارس يتضمن تصدير 35 شحنة من الغاز الطبيعي المسال الروسى إلى مصر على مدى خمس سنوات، وذلك فى إطار مساعى الحكومة لتوفير موارد الطاقة اللازمة للبلاد لتشغيل محطات الكهرباء.

وأعلنت وزارة البترول المصرية في وقت سابق أن "غازبروم" ستبدأ توريد شحنات الغاز لمصر في النصف الثاني من 2015 بواقع سبع شحنات سنويا.

وتعد من أكبر مصنعي زيوت السيارات في العالم. كما أن لها خمسة مصانع للخلط فى أوروبا، وتنتج جميع أنواع الزيوت عالية الجودة ( المحركات/ زيوت صناعيه / الشحومات)، وتوزع منتجاتها من الزيوت والشحومات فى أكثر من 38 بلدًا على مستوى العالم.

كما تتخصص شركة «جازبروم نفط» فى أنشطة معالجة وتصنيع وتكرير الغاز ، حيث تقوم بتصنيع حوالي أكثر من 400 منتج من زيوت المحركات وزيوت التشحيم، وتمتلك احتياطيات تتجاوز 4.4 مليار طن من البترول المكافئ مما يضعها بين أكبر 14 شركة بترول على مستوى العالم.

ومن جهته أوضح ألكسندر تروكان الرئيس التنفيذي لشركة الزيوت والمنتجات البترولية Gazprom Neft ، أن طرح منتجات الشركة في مصر يدعم تواجدها بأسواق القارة الإفريقية ويضع علامة الشركة فى 47 دولة حول العالم، مشيرًا إلى الجدوى الاقتصادية التي يطرحها سوق زيوت التشحيم فى مصر حيث يربو حجم الطلب على ما بين 400 ألف و 450 ألف طن ويحقق نموًا سنويًا بمعدلات تتراوح بين 4 و 5% .

وتعتزم جي بي أوتو طرح منتجات Gazprom Neft من زيوت المحركات وزيوت التشحيم وغيرها من المنتجات من خلال معارض جي بي أوتو ومراكز خدمات ما بعد البيع، إلى جانب شبكة الموزعين المعتمدين. ويأتي ذلك التوسع فى قطاع زيوت والمنتجات البترولية على خلفية التوسعات الإقليمية الأخيرة وطرح العروض والمنتجات الجديدة سعيًا لتسطير فصل جديد في قصة نجاح الشركة الرائدة في صناعة السيارات بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

و تقدم شركة جازبروم نفط للمستهلك المصري عدة منتجات لتتناسب مع كافة أنواع محركات سيارات الركاب، والسيارات التجارية، والدرجات النارية، والتوكتوك.

Diesel EXTRA 20W-50

Gazpromneft MOTO 4 T 20W-50

Gazpromneft ECOGAS 15W-40

G-ENERGY F SYNTH 5W-40

G-ENERGY EXPERT G 20W-50

>زيت ديزل أكسترا 20W-50 هو زيت متعدد الدرجات ومصنوع من أجود أنواع الزيوت في العالم لحماية المحركات العادية والتربو في أقصى ظروف التشغيل.>زيت موتو Moto 4 T 20W-50 هو الزيت الوحيد في السوق المصري المخصص للتوكتوك والدراجات النارية، ويحتوي على إضافات متخصصة تناسب دورة التزييت في محركات التوكتوك/الدراجات النارية لحمايتها من التآكل والتسنين /علبة التروس.>يتميز أيكو جاز 15W-40 المخصص للمحركات التى تعمل بالغاز الصبيعى بتركيبته الفريدة المقاومة والمعادلة للأحماض، مما يمنع تآكل أجزاء المحرك، ويساعد على إطالة عمر المحرك.>زيت محركات البنزين التخليقى ذو كفاءة عالية، يوفر أداء أطول وأقصى درجات الحماية للمحرك، ملائم لظروف القيادة على الطرق السريعة وتحت ظروف القيادة الشاقة.>زيت محركات البنزين متعدد الدرجات لجميع أنواع السيارات، يوفر مستوى عالي من الأداء وأقصى حماية للمحرك ضد البري والتآكل.