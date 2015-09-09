السيسى: العمل المشترك السبيل الوحيد لقدرة الدول العربية للدفاع عن أمنها

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ظهر اليوم الأربعاء، مبارك الخرينج، نائب رئيس مجلس الأمة الكويتي ورئيس لجنة الأخوة المصرية الكويتية البرلمانية، وذلك بحضور سفير دولة الكويت بالقاهرة سالم الزمانان.>وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن مبارك الخرينج نقل تحيات أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مثمناً مواقف مصر إزاء الكويت ودورها في تعزيز أواصر العلاقات العربية ومواجهة التحديات الجسام التي تواجهها الأمة، وعلى رأسها تحدى الإرهاب الغاشم.

كما أشاد مبارك الخرينج بجهود الرئيس في التواصل مع قادة العالم ، مثمناً نتائج جولته الآسيوية الأخيرة.

وأضاف السفير علاء يوسف، أن الرئيس السيسى طلب نقل تقديره وتحياته للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، مشيداً بدوره الرائد على الصعيدين الإقليمي والدولي، وبجهوده ودعمه اللامحدود للعمل الإنساني.

وأوضح الرئيس أن حصول الأمير على لقب "قائد العمل الإنساني" من الأمم المتحدة ، يعكس تقدير المجتمع الدولي لدوره، ومساهمته البارزة في العمل الإنساني.. كما أعرب عن أطيب تمنياته لدولة الكويت قيادةً وشعباً بدوام الأمن والاستقرار.

وأشار السفير علاء يوسف، إلى أن الرئيس أكد خلال اللقاء على وقوف مصر وتضامنها مع شقيقتها الكويت في مواجهة الأعمال الإرهابية التي شهدتها مؤخراً، مشيراً إلى أهمية التكاتف لمواجهة تحدى الإرهاب الذي تمتد أثاره لربوع أمتنا العربية في ظل ما تموج به المنطقة من توتر.

وأكد الرئيس على أن أمن وسلامة واستقرار دولة الكويت ودول الخليج يعد جزءًا لا يتجزأ من أمن مصر القومي، وأن مصر لن تتوانى عن نصرة أشقائها في الخليج.

>وأضاف المتحدث الرسمي أن نائب رئيس مجلس الأمة أشاد بالمشاركة المصرية في التحالف العربي في اليمن الذي يهدف إلى الحفاظ على وحدة وأمن اليمن وسلامته الإقليمية.

وأكد الرئيس على أن العمل العربي المشترك وهو السبيل الوحيد لتأكيد قدرة الدول العربية على الدفاع عن أمنها واستقرارها ومصالحها المشتركة، في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية الجديدة وما تفرزه من تداعيات على منطقتنا العربية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اللقاء تناول سبل تعزيز أواصر العلاقات الثنائية بين الدولتين الشقيقتين في ضوء ما يجمع الشعبين من محبة وإخاء.

وثمّن الرئيس المواقف القومية لدولة الكويت في مساندة مصر ودعم إرادة شعبها، مشيداً بحضور سمو الأمير الصباح أحمد الجابر الصباح حفل افتتاح قناة السويس، ومرحباً بالاستثمارات الكويتية في المشروعات المختلفة التي سيتم تنفيذها في المرحلة المقبلة ، مشيرا إلى قرب عقد الانتخابات البرلمانية في مصر وهو ما يوفر فرصة مهمة لتعزيز مستوى التعاون والتنسيق بين البرلمانين المصري والكويتي وكذلك مع البرلمان العربي

ورحب الرئيس بمشاركة ممثلين عن البرلمانات العربية في مراقبة الانتخابات البرلمانية القادمة، وهو ما أشاد به الخرينج، وأعرب في نهاية اللقاء عن خالص تمنياته لمصر، دولة وشعباً، بكل التقدم والازدهار، وأن تنجح في إنجاز الانتخابات البرلمانية على الوجه الأكمل، كما سبق وأتمت الاستحقاقين الأول والثاني من خارطة المستقبل.