محافظ الجيزة يشدد على رقابة المطاعم ويؤكد: "أنا حصلى حالة تسمم"‎

شدد الدكتور خالد زكريا محافظ الجيزة، على ضرورة التفتيش على المطاعم ومراقبتها بسبب زيادة نسبة التسمم الغذائى، حسبما قال.

جاء ذلك، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، والذى يشمل ورؤساء أحياء، ومديرية مديريات الجيزة، لمناقشة ما تم الشهر السابق للاجتماع ومشاكل المحافظة.

وأوضح زكريا "عايزين نفعل التفتيش على المطاعم عشان حالات التسمم، وأنا شخصيا حصلى حالة تسمم، ولازم يبقى فى تفتيش دائم على المطاعم والكافيتريات".

وأضاف "تشغيل محطة مياه أكتوبر من أهم أولوياتنا، بالإضافة إلى محطة مياه فيصل والأهرام خلال شهر، وبالتالى تنتهى شكاوى ومعاناة المواطنين من انقطاع المياه".