أهالى عين الصيرة يحتشدون ضد تظاهرات 12 سبتمبر ويرددون: "هنبنيها بأيدينا"

احتشد أهالى عين الصيرة خلال وقفة اليوم الأربعاء، أمام حديقة الفسطاط التى نظمت اعتراضا على دعوات للتظاهر أمام الحديقة، مؤكدين أنهم لا يرغبون فى إقامة تظاهرات أخرى ضد الدولة.

وقام أهالى المنطقة بترديد الهتافات لدعم الرئيس السيسى ودعم الحكومة المصرية فى مواجهة الإرهاب "السيسى السيسى يحيا السيسى تحيا مصر، وهنبنيها بإيدينا ".

وتابع أهالى المنطقة أنهم لا يرغبون فى عودة الاحتجاجات مرة أخرى للمنطقة حفاظا على أمن واستقرار الوطن.



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