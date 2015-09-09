6 إطلالات متنوعة من حفل GQ لتكريم رجال هذا العام

الرياض- خلود أحمد

أقيم ليلة البارحة حفل تكريم رجال العالم من مجلة GQ ولكن أناقة هذا الحفل لم تكن حصرًا على الرجال بل ضم الحفل حضورًا بارزًا لأجمل النجمات وعارضات الأزياء الشهيرات، وقد اخترنا لك 6 إطلالات مميزة من هذا الحفل.

ظهرت النجمة الصاعدة إيميليا كلارك Emilia Clarke بإطلالة أنثوية جميلة بفستان أحمر من Oscar de la Renta ، بينما كانت إطلالة كل من عارضات الأزياء جوردان دان Jourdan Dunn وبيكسي لوت Pixie Lott أكثر جرأةً حث اختارت جوردان تصميمًا عصريًّا من Sonia Rykiel بينما ظهرت بيكسي بفستان أسود قصير من مجموعة

Anthony Vaccarello X Versus .

أعجبنا باللون الأصفر الأنيق الذي زين إطلالة الممثلة ناعومي هاريس Naomie Harris والإطلالة البيضاء الجميلة التي اختارتها دانيال لينكر Danielle Lineker ، أما اختيار العارضة ايرين أوكونور Erin O'Connor فكان تصميمًا عصريًّا لفستان أسود ناعم .

شاهدي معنا إطلالات النجمات من هذا الحفل وشاركينا برأيك .