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كيم وشقيقتها الصغرى تتنافسان على الأناقة في مُباراة للتنس!

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كيم وشقيقتها الصغرى تتنافسان على الأناقة في مُباراة للتنس! كيم وشقيقتها الصغرى تتنافسان على الأناقة في مُباراة للتنس!

الأربعاء 09-09-2015 14:54

شاهدنا مساء أمس "كيم كارداشيان" Kim Kardashian وشقيقتها الصُغرى "كاندال جينير" Kendall Jenner في شوراع نيويورك أثناء توجههما لحضور مُبارة للتنس ضمن بطولة US Open السنوية، ولتشجيع صديقة العائلة ولاعبة التنس الشهيرة "سيرينا ويليامز" Serena Williams.
وقد اختارتا إطلالتان جميلتان، لاتصلحا لأجواء الملعب، وبدتا وكأنهما تتنافسان على الأناقة، حيث اختارت "كيم" Kim سروال أبيض ضيق، مع توب باللون البيج، ومعطف طويل أسود، وحذاء صيفي رسمي، وأظهرت حملها بطريقة مميزة من خلال هذه الملابس. بينما "كاندال" Kendall فقد نسقت إطلالة هادئة بالأبيض الشاحب عبارة عن تنورة قصيرة، مع توب مقصوصة، ومعطف طويل وحذاء رياضي، وقد استغنت عن الإكسسوار بشكل كامل.
بين "كيم" Kim و"كاندال" Kendall من تعتقدين أنها فازت في مبارة الأناقة؟ شاهدي الصور وأخبرينا.

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سيدتي