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محافظ المنيا يطالب رجال الأعمال بدعم مبادرة الفصل المتنقل

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محافظ المنيا يطالب رجال الأعمال بدعم مبادرة الفصل المتنقل محافظ المنيا يطالب رجال الأعمال بدعم مبادرة الفصل المتنقل
افتتح اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا أول فصل تعليمى "متنقل" بمدرسة المنيا الحديثة الإعدادية للبنات، كتجربة نموذجية جديدة يتم تطبيقها لأول مرة على مستوى الجمهورية، وذلك لمواجهة مشكلة الكثافة الطلابية داخل الفصول .

وطالب المحافظ مؤسسات المجتمع المدنى ورجال الأعمال بدعم الفكرة بهدف تعميمها على المدارس الأكثر احتياجا، للتغلب على مشاكل الكثافة الطلابية المرتفعة داخل الفصول الدراسية، واعتبر المحافظ أن مشاركة رجال الأعمال والمجتمع المدنى فى دعم الفكرة تعد تأكيدا لمبدأ الشراكة المجتمعية، حيث تتطلب الفصول المتنقلة تكلفة مالية عالية لا تستطع ميزانية التعليم الوفاء بها .

وأضاف المحافظ أن شركة لوجستيكا لبناء الحاويات المتنقلة قامت بتنفيذ الفكرة بدون مقابل كنوع من الدعم للعملية التعليمية فى المحافظة، وقرر المحافظ فور تفقده الفصل تزويده بتكييف لمواجهة مشكلة ارتفاع درجة الحرارة وحث الطالبات المتفوقات بالمدرسة واللاتى سيتم تخصيص الفصل لهن على الحفاظ على نظافة الفصل ومراعاة المظهر الحضارى للحوائط والمقاعد الدراسية، والتى تم تصميمها وفقا للمواصفات المطلوبة.

وأوضح رمضان عبد الحميد وكيل وزارة التعليم أن الفصل يتميز بإمكانية فكه ونقله وتركيبه فى أى مدرسة لديها احتياج لفصول دراسية وتعانى من كثافة الطلاب، وقد تم تخصيصه للطالبات الفائقات بالمدرسة كنوع من التشجيع لهن على مواصلة التفوق والتميز العلمى.

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مصر 365