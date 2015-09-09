مستشفى كبد المحلة يبدأ صرف السوفالدى لعمال الغزل على نفقة بيت الزكاة

بدأ مستشفى كبد المحلة التعليمى تحت إشراف الدكتور حسام الشيخ مدير المستشفى، اليوم الأربعاء، صرف السوفالدى والإلسيو لعمال شركة غزل المحلة المصابين بفيروس "سى"، وذلك على نفقة بيت الزكاة والصدقات المصرى التابعة لمشيخة الأزهر.

حضر عملية الصرف سعيد مصطفى كامل محافظ الغربية والدكتور خالد قابيل المدير التنفيذي للجنة القومية للفيروسات الكبدية والدكتور ناصر فؤاد الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات المصرى والدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة واللواء ناصر طه رئيس مركز ومدينة المحلة والمهندس إبراهيم بدير المفوض العام لشركة غزل المحلة، وتم البدء في صرف العلاج لأول دفعة من العمال تضم 50عاملاً.

وقال محافظ الغربية سعيد مصطفى كامل لـ"اليوم السابع" إن هذا الإنجاز نتاج لجهد مشكور من الدكتور عادل عدوي وزير الصحة وتعاون بين وزارة الصحة وبيت الزكاة والصدقات المصري التابع لمشيخة الأزهر.

وأضاف محافظ الغربية أنه جارٍ حصر 20 ألف عامل بالشركة وإجراء الفحوص الطبية لهم لبيان إصابتهم بفيروس "سى" من عدمه للبدء فى إنهاء إجراءات علاجهم، مضيفًا إلى أن بيت الزكاة والصدقات المصري سيتحملان كل نفقات العلاج.

وعن مستشفى شركة غزل المحلة أكد محافظ الغربية أن بيت الزكاة والصدقات المصرى وعد بمناقشة ملف تطوير غزل المحلة في اجتماع مجلس الأمناء في شهر أكتوبر القادم، مضيفًا إلى أن وزارة الصحة وعدة باستعجال وزير الاستثمار لتوفير 7,5 مليون جنيه لتطوير المستشفى لعلاج عمال الشركة وعلاج الحالات الخارجية.