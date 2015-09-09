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فتح باب تراخيص سيارات التاكسى بالوادى الجديد وغرامات لغير الملتزمين بالأجرة

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فتح باب تراخيص سيارات التاكسى بالوادى الجديد وغرامات لغير الملتزمين بالأجرة فتح باب تراخيص سيارات التاكسى بالوادى الجديد وغرامات لغير الملتزمين بالأجرة
قال معتمد عبد المعتصم مدير إدارة المواقف ورئيس جمعية نقل الركاب بالوادى الجديد اليوم الأربعاء، إن المحافظة بصدد فتح باب التراخيص لـ100 تاكسى جديد بمراكز المحافظة الخمسة، مؤكدًا أن عدد سيارات التاكسى بالمحافظة بلغ 620 سيارة تاكسى.

وأضاف أنه تم توزيع السيارات الجديدة على جميع الخطوط والمدن كما يتم العمل حاليًا على إنشاء موقف جديد لسيارت الأجرة والميكروباص بجوار سوق المروة فى مدينة الخارجة، ويجرى استكمال عملية إنشاء الموقف من بناء مكتب إدارى وحمامات وأعمال توسعة للموقف.

وأشار مدير المواقف ورئيس جمعية نقل الركاب بالمحافظة إلى أنه قد تم تحديد غرامات مغلظة على السائقين ممن يخالفون التسعيرة الموحدة داخل مراكز المحافظة والتى تم تحديدها بــ3,25 جنيه، وهناك غرامتان سيدفعهما السائق فى حالة ورود شكاوى منه بإجمالى 2200 جنيه الأولى بواقع 1200 جنيه يدفعها فى إدارة المرور والأخرى 1000 جنيه فورية يدفعها للموقف وفى حالة تكرار الشكاوى وعدم الالتزام بالتعليمات ستسحب التراخيص.

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مصر 365