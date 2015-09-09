بالصور.. "القومى للمرأة" بالإسكندرية يناقش المشاركة السياسية

عقد فرع المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية، اليوم، بالتنسيق مع جمعية السلام للتنمية لقاء عن "المشاركة السياسية للمرأة"، وذلك بحضور عدد 60 سيدة من أهالى منطقة المندرة.

وافتتح اللقاء مهندس نبيل مترى مقرر مناوب الفرع، وأوضح أن النشاط الذى يقوم به المجلس القومى للمرأة ونشاط اللجان النوعية بالفرع فى خدمة قضايا المرأة، وخاصة اللجنة السياسية ودورها فى توعية المرأة بأهمية المشاركة السياسية، وقد حاضر فى اللقاء عبد العزيز عمار والدكتور محمد فتحى ونادية أمين.

وشمل اللقاء التعريف بالخدمات التى يقدمها مكتب شكاوى المرأة بالفرع من مساندة قانونية للمرأة ومركز الخدمات الحكومية بالفرع واستخراج الأوراق الرسمية.



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