أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ أسوان: نحرص على رفع كفاءة الخدمات الصحية على الطرق السريعة

Google+ Print
محافظ أسوان: نحرص على رفع كفاءة الخدمات الصحية على الطرق السريعة محافظ أسوان: نحرص على رفع كفاءة الخدمات الصحية على الطرق السريعة
التقى اليوم محافظ أسوان مصطفى يسرى بالدكتور أحمد الأنصارى رئيس هيئة الإسعاف، الذى قام بجولة تفقدية لمتابعة الإحلال والتجديد والصيانة ببعض نقاط الإسعاف على الطريق الصحراوى الغربى.

وأكد المحافظ خلال اللقاء حرص المحافظة على رفع كفاءة الخدمات الصحية بالطرق السريعة خاصة طريق أسوان / القاهرة الصحراوى الغربى، من خلال دعم نقاط الإسعاف بكافة التجهيزات الطبية، من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين والتدخل السريع لإنقاذهم عند التعرض لأى أو طوارئ، لافتاً إلى أن ذلك يتوافق مع الهدف الرئيسى الذى تسعى لتحقيقه هيئة الإسعاف من خلال مجموعة كبيرة من الكوادر البشرية المؤهلة والقادرة على التعامل مع أحدث أجهزة والمعدات المتطورة والمتوفرة فى جميع وحدات ونقاط الإسعاف بجميع أنحاء الجمهورية خاصة على الطرق السريعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟