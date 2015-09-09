محافظ أسوان: نحرص على رفع كفاءة الخدمات الصحية على الطرق السريعة

التقى اليوم محافظ أسوان مصطفى يسرى بالدكتور أحمد الأنصارى رئيس هيئة الإسعاف، الذى قام بجولة تفقدية لمتابعة الإحلال والتجديد والصيانة ببعض نقاط الإسعاف على الطريق الصحراوى الغربى.

وأكد المحافظ خلال اللقاء حرص المحافظة على رفع كفاءة الخدمات الصحية بالطرق السريعة خاصة طريق أسوان / القاهرة الصحراوى الغربى، من خلال دعم نقاط الإسعاف بكافة التجهيزات الطبية، من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين والتدخل السريع لإنقاذهم عند التعرض لأى حوادث أو طوارئ، لافتاً إلى أن ذلك يتوافق مع الهدف الرئيسى الذى تسعى لتحقيقه هيئة الإسعاف من خلال مجموعة كبيرة من الكوادر البشرية المؤهلة والقادرة على التعامل مع أحدث أجهزة والمعدات المتطورة والمتوفرة فى جميع وحدات ونقاط الإسعاف بجميع أنحاء الجمهورية خاصة على الطرق السريعة.