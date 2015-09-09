بالصور.. 6 مرشحين للنواب بالعاشر من رمضان يجرون الكشف الطبى

توافد منذ صباح اليوم 6 مرشحين لخوض الانتخابات المقبلة عن دائرة العاشر من رمضان، على مستشفى الأحرار بالزقازيق لأجراء الكشف الطبى على حسب ما حددته اللجنة العليا للانتخابات، حيث أجرى الكشف الطبى كل من "أحمد الخطيب، وجمال عطوة، والسيد البكرى، ومحمود معتمد، ودرويش مصطفى درويش، ومحمد قبطان".

وأكد أحمد الخطيب أحد مرشحى دائرة العاشر فى تصريحات خاصة لليوم السابع، عقب انتهائه من إجراء الكشف الطبى، أنه سبق ووقع الكشف الطبى وعقب صدور حكم قضائى بإعادة الكشف الطبى على المرشحين، أجرى اليوم الكشف الطبى، حيث يتم إجراء تحاليل كاملة للمرشحين منها التحاليل الخاصة بالسكر والضغط والمخدرات، وأن جميع النتائج والتحليلات تظهر خلال 72 ساعة من الكشف الطبى دون أى تأخير.

وأضاف محمد قبطان أحد المرشحين أن حكم محكمة القضاء الإدارى، بإلزام المرشحين بإعادة الكشوف الطبية، للتأكد من خلوهم من تناول الخمور والمخدرات، قد سبق لنا إجراؤه، وسددنا 1500 جنيه استكمالا لقيمة الكشف الطبى للمرة الأولى، وآخرون سددوا 2500 جنيه.

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