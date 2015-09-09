رئيس جامعة المنصورة يكرم الفرق الطلابية الفائزة ومدير مستشفى الأطفال

كرم الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة ثلاث فرق طلابية لحصولهم على مراكز متميزة خلال منافستهم فى المسابقات الدولية، بحضور الدكتور هشام عرفات وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وقدم الدكتور محمد القناوى الشكر للدكتور هشام عرفات على جهده لمساندة الطلاب خلال المسابقات، كما طالبه بوضع خطة استراتيجية لكلية الهندسة ليكون لدينا ابتكارات متميزة تعمل على حل العديد من مشكلات المجتمع، وكرم رئيس الجامعة فريق مسطرة الفائز بالمركز الأول فى إحدى المسابقات العالمية بدولة ألبانيا فى العاصمة الألبانية تيرانا تحت إشراف من وزارة الثقافة الألبانية وجائزة المركز الأول هو تنفيذ المشروع الفائز على أرض الواقع.

كما كرم فريق " Ten in black الفائز بالمركز الثانى على مستوى العالم، وتصميم مركبة آلية تعمل عن بعد لديها القدرة على اكتشاف الألغام الأرضية بدقة عالية، ويضم الفريق عشرة طلاب بالفرقة الثالثة لتخصصات مختلفة.

وتم تكريم فريق Breakin Point الفائز بالمركز الثالث وحصوله على أفضل نظام لاكتشاف الألغام Best Design وذلك لاستخدامه نظام مكون من روبوت أرضى يكشف الالغام المدفونة تحت الأرض وطائرة بدون طيار تحدد موقع الروبوت الأرضى ومواقع الألغام أوتوماتيكيا باستخدام الـGPS وباستخدام الكاميرات ومعالجه الصور.

وشمل حفل التكريم الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة الدكتور أحمد الرفاعى مدير مستشفى الأطفال ممثلا عن الأطباء والعاملين بالمستشفى لحصول المستشفى على شهادة الايزو للجودة والاعتماد مؤخرا.

كما أكد الدكتور محمد القناوى على ثقته الكاملة فى إدارة المستشفى والأطباء والعاملين وقدم لهم الشكر على جهودهم لخدمة الأطفال المرضى كما حثهم على المزيد من الجهد والعطاء فى سبيل الارتقاء بالخدمات الطبية لمستشفى الأطفال.

كما قام بتكريم الدكتور حمدى حسنى حمدان مدرس بقسم العلاج التحفظى بكلية طب الأسنان بجامعة المنصورة لحصوله على جائزة التميز العلمى لطلبة الدراسات العليا بجامعة هونج كونج بالصين ويعد أول باحث مصرى وعربى يحصل على الجائزة وتعد الرسالة من أفضل 10 رسائل دكتوراه متميزة على مستوى الدراسات العليا بالجامعة ونظرا لتميز المحتوى العلمى لرسالة الدكتوراه.

وقدم الدكتور محمد القناوى التهنئة للباحث متمنيا له استكمال طريق البحث العلمى والوصول لأبحاث علمية متميزة على المستوى المحلى والدولى وتنشر دوليا مما يعمل رفع ترتيب الجامعة ضمن ترتيب الجامعات الدولية.

>



>