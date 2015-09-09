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5 أضرار للإسراف فى شرب المياه مع الأكل.. أهمها الحموضة والغثيان

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5 أضرار للإسراف فى شرب المياه مع الأكل.. أهمها الحموضة والغثيان 5 أضرار للإسراف فى شرب المياه مع الأكل.. أهمها الحموضة والغثيان
شرب المياه أثناء تناولك للطعام عادة اعتادها البعض خلال تناولهم لوجباتهم، وإذا ما اعتاد الشخص هذه الطريقة أصبحت من قواعد تناوله للطعام كل يوم، ولذا عليك بتوخى الحذر حتى لا تسرف فى شرب المياه داخل الوجبات.
>الدكتورة نيفين رضا، أخصائى أمراض الباطنة، أوضحت فى حديثها عن المشكلات التى تصيب المعدة نتيجة الإصرار على شرب المياه أثناء تناول الطعام، مؤكدة أن ربع كوب من الماء كاف داخل الوجبة، أما الإسراف فله الكثير من الأضرار على المعدة وطبيعة عملها، كما يعمل على اصابتها باضطرابات كثيرة منها:

1- الإصابة بالحموضة، لأنها تزيد من إثارة الاحماض بكمياتها الكبيرة فيطالها الضرر.
>2- الإصابة بالغثيان نتيجة امتلاء البطن بكمية كبيرة من المياه والطعام.
>3- كميات المياه الكبيرة أثناء تناول الطعام تؤدى إلى الإصابة بعسر هضم شديد يصعب خلالها على المعدة القيام بمهامها.
>4- صعوبة امتصاص الفيتامينات والعناصر من الطعام، نتيجة تكدس المعدة بكم هائل من المياه.
>5- صعوبة فى الإخراج، والإصابة بحالة من عدم الراحة بعد تناول الطعام والامتلاء.

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مصر 365