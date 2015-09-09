أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مسئولون أمريكيون: روسيا أرسلت سفينتى إنزال برى وطائرات إلى سوريا

Google+ Print
مسئولون أمريكيون: روسيا أرسلت سفينتى إنزال برى وطائرات إلى سوريا مسئولون أمريكيون: روسيا أرسلت سفينتى إنزال برى وطائرات إلى سوريا
قال مسئولون أمريكيون، اليوم الأربعاء، إن روسيا أرسلت سفينتى إنزال برى وطائرات إضافية إلى سوريا فى اليوم السابق أو نحو ذلك وأرسلت عددا صغيرا من قوات مشاة البحرية فى أحدث المؤشرات على حشد عسكرى جعل واشنطن تقف فى حالة تأهب.

وقال مسئولان أمريكيان، طلبا عدم الإفصاح عن هويتيهما، إن قصد روسيا من التحركات العسكرية فى سوريا ما زال غير واضح.

وأضاف أحدهما أن المؤشرات الأولية تفيد بأن تركيز التحركات هو إعداد مطار قريب من مدينة اللاذقية الساحلية وهى معقل للرئيس السورى بشار الأسد.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365