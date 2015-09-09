مسئولون أمريكيون: روسيا أرسلت سفينتى إنزال برى وطائرات إلى سوريا

قال مسئولون أمريكيون، اليوم الأربعاء، إن روسيا أرسلت سفينتى إنزال برى وطائرات إضافية إلى سوريا فى اليوم السابق أو نحو ذلك وأرسلت عددا صغيرا من قوات مشاة البحرية فى أحدث المؤشرات على حشد عسكرى جعل واشنطن تقف فى حالة تأهب.

وقال مسئولان أمريكيان، طلبا عدم الإفصاح عن هويتيهما، إن قصد روسيا من التحركات العسكرية فى سوريا ما زال غير واضح.

وأضاف أحدهما أن المؤشرات الأولية تفيد بأن تركيز التحركات هو إعداد مطار قريب من مدينة اللاذقية الساحلية وهى معقل للرئيس السورى بشار الأسد.

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