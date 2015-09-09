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جون كيرى: أمريكا ملتزمة باستيعاب مزيد من اللاجئين السوريين

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جون كيرى: أمريكا ملتزمة باستيعاب مزيد من اللاجئين السوريين جون كيرى: أمريكا ملتزمة باستيعاب مزيد من اللاجئين السوريين
قال وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة "ملتزمة" باستيعاب مزيد من اللاجئين السوريين الفارين من الحرب فى بلادهم.

وكان كيرى يتحدث للصحفيين عقب اجتماعات مع مشرعين أمريكيين فى مبنى الكونجرس تركز أحدها على أزمة اللاجئين فى أوروبا، ولم يعط الوزير الأمريكى مزيدا من التفاصيل بشأن العدد الذى سيتم استيعابه أو متى سيكون ذلك.

وقالت الخارجية الأمريكية ان الولايات المتحدة استوعبت نحو 1500 لاجئ منذ بدء الحرب الأهلية فى سوريا ومن المتوقع الموافقة على استيعاب 300 آخرين فى أكتوبر تشرين الأول.
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