سقوط 3 أشخاص بحوزتهم حشيش فى حملة أمنية بالخارجة

تمكنت قوة شرطة من مباحث مديرية أمن الوادى الجديد ومباحث قسم شرطة الخارجة من ضبط 3 أشخاص، بينهم طالبان، بحوزتهم مواد وأقراص مخدرة، خلال حملة أمنية مكبرة بمدينة الخارجة، حيث تمكنت القوة من ضبط "ر.ع" (25 عامًا) مقيم بمدينة الخارجة وبحوزته قطعة من مادة داكنة اللون تزن 10 جرامات يشتبه في كونها لجوهر الحشيش المخدر واعترف بحيازته المادة بقصد التعاطى، وتم تحريز المضبوطات، وتحرر بها المحضر رقم 4462 جنح قسم شرطة الخارجة لسنة 2015م وتمت إحالته إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

كما تمكنت القوة من ضبط "أ.ع" طالب 21 سنة و"ي.ع" 21 سنة طالب، وبحوزتهما مادة بنية تزن 5 جرامات من جوهر الحشيش المخدر، وسيجارة ملفوفة بالحشيش، تحرر المحضر رقم 4486 جنح قسم شرطة الخارجة لسنة 2015م وتمت إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.