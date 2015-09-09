سقوط أخطر تشكيل عصابى تخصص فى جرائم السرقة بالإكراه بالبحيرة

تمكن رجال مباحث البحيرة، برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث وإشراف اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، من كشف غموض واقعة المحضر رقم 5516/2015 إدارى مركز شرطة حوش عيسى، بشأن قيام مجهولين بسرقة كل من: أحمد الصافى عبد الونيس بدر "تاجر مواش"، وعبد الفتاح عبد الله بلتاجى، عامل زراعى، وصبحى عبد العزيز حميد، تاجر مواشٍ، وجميعهم مقيمون مركز دمنهور بالإكراه، حال استقلالهم سيارة ميكروباص بيضاء اللون رفقتهم بدعوى إيصالهم لمدينة أبو المطامير، ما أدى لوفاة الأول وإصابة الآخرين بجروح قطعية وكدمات وفروا هاربين.

ونظرًا لما اتسم به الحادث من خطورة إجرامية، تمثلت فى تعد صارخ على النفس والمال بقتل شخص وإصابة آخرين وسرقة متعلقاتهم كرهًا عنهم، ما أثار الرعب والفزع فى نفوس أهالى المنطقة، تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث ورئاسة العميد خالد عبد الحميد رئيس قسم المباحث الجنائية والمقدم عبد القوى عمرو مفتش المباحث والرائد فتحى المنياوى رئيس مباحث حوش عيسى وضم مجموعة من ضباط الإدارة بالاشتراك وفرع الأمن العام.

وأسفرت جهود فريق البحث أن مرتكبى الواقعة كل من: "وليد.ا.غ" وشهرته "وليد أبو شروق" سائق ، "وليد.خ.خ" عاطل سبق اتهامه في القضية رقم 19538 / 2005 جنح شبين القناطر القليوبية "ضرب"، "محمد ص ح" وشهرته "محمد شبرا" عاطل سبق اتهامه فى القضية رقم 19639 / 2014 جنح شبين القناطر القليوبية "سرقة" ، "إبراهيم.ح.ا" عامل بمحل ملابس (هارب)، "محمد.إ.ع" وشهرته "حمادة" عاطل (هارب) وجميعهم مقيمون شبين القناطر القليوبية.

وكون المتهمون فيما بينهم تشكيلاً عصابياً يتزعمه الأول تخصص في جرائم السرقات بالإكراه تحت تهديد السلاح بالطرق الرئيسية والفرعية، وأنهم يترددون على نطاق محافظة البحيرة لمزاولة نشاطهم مستخدمين في ذلك السيارة رقم ق ر ط 8267 ميكروباص ماركة كينج لونج بيضاء اللون خاص بالأول.

وعقب تقنين الإجراءات قامت عدة مأموريات لاستهدافهم بأماكن ترددهم ومحال إقامتهم، حيث تمكنت إحداها من ضبط المتهمين من الأول إلى الثالث وضبط بحوزة الثانى هاتف محمول (خاص بالمجنى عليه الثاني) والسيارة المستخدمة فى الواقعة، وبمواجهتهم اعترافهم بقيامهم بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهمين الهاربين حيث إنهم قاموا باصطحاب المجنى عليهم من أمام القرى محال إقامتهم بحجة توصيلهم لمدينة أبو المطامير وقيام قائد السيارة بتغيير خط السير والدخول لطريق فرهاش (فرعي) دائرة مركز حوش عيسى وقيام المتهمبن الثالث والرابع بالتعدى على المجنى عليهم ما أدى لوفاة الأول حال مقاومته وإصابة الآخرين.

كما تخلصوا من الأسلحة البيضاء المستخدمة فى الواقعة بإحدى المجارى المائية وكذا تخلصهم من عدد (2) هاتف محمول خاص بالمجنى عليهما الأول والثالث، نظرًا لسوء حالتهما وانعدام قيمتهما المادية وأنهم قاموا بتقسيم المبالغ المالية المستولي فيما بينهم وإنفاقها على مستلزماتهم.

وبعرض المتهمين والهاتف المستولي عليه علي المجني عليهما تعرفا عليهم، جارٍ فحص النشاط الإجرامي للمتهمين المضبوطين والعمل على ضبط المتهمين الهاربين تنسيقًا وأمن القليوبية وبالعرض على النيابة العامة قرر المستشار السيد عباس رئيس نيابة دمنهور الكلية بإشراف المستشار تامر شمة المحامى العام لنيابات وسط دمنهور حبس المتهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات.