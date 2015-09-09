القبض على 6 متهمين بحوزتهم أسلحة ومخدرات فى حملة أمنية بالضبعة

تلقى اللواء هشام لطفى، مدير أمن مطروح، إخطارًا اليوم الأربعاء، بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الضبعة والقوة المرافقة لهم، خلال حملة أمنية بدائرة القسم، من ضبط 6 متهمين بحوزتهم أسلحة وكمية من المواد مخدرة.

وأسفرت الحملة عن ضبط "عيد.ض.س.م" 39 سنة فنى إشارات بهيئة السكة الحديد مقيم العزبة الشرقية بالضبعة، أثناء استقلاله سيارة ماركة تويوتا، زرقاء اللون، بدون لوحات معدنية، وبحيازته بندقية خرطوش عيار 12 بروحين، أجنبية الصنع و6 طلقات من ذات العيار، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للسلاح المضبوط بدون ترخيص بقصد الدفاع.

كما تم ضبط "محمد.أ.ع" 35 سنة مزارع مقيم الجفيرة بالضبعة و"عمر.أ.ع" 24 سنة عاطل، مقيم ذات العنوان، أثناء استقلالهما السيارة ماركة تويوتا، بيضاء اللون، بدون لوحات معدنية، وبحيازتهما خزينة طبنجة 9 مم فارغة و 3 طلقات خرطوش عيار 12، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للذخيرة المضبوطة بدون ترخيص بغرض بيعها.

كما وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الضبعة، عن قيام كل من "إسماعيل.ع.ع" 25 سنة مزارع مقيم قرية جلالة بالضبعة و"ذكى.ع.ع" 24 سنة مزارع مقيم ذات العنوان و"رمضان.م.ج" 21 سنة مزارع مقيم ذات العنوان الاتجار فى المواد المخدرة.

تم تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، وضبطهم وبحيازتهم بندقية خرطوش عيار 12 و6 طلقات من ذات العيار و2 جالون بلاستيك، بداخلهما سجائر كليوباترا وقطعة طربة لمخدر الحشيش وزنت حوالى 250 جرامًا وعدد 2 هاتف محمول وهاتف ماركة ثريا ومبلغ 145 ألف جنيه ومبلغ 135 دينارًا ليبيًا و2 سيارة بدون لوحات معدنية.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازتهم للسلاح وهاتف الثريا بدون ترخيص والمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهم الإجرامى.

وجارِ رفع بصمتي الشاسية والموتور للسيارات المضبوطة، لبيان عما إذا كان مبلغ بسرقتها من عدمه، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الوقائع، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارِ العرض على النيابة العامة.