سقوط فتاة روسية عضو شبكة دولية للدعارة تمارس الرذيلة بأحد فنادق القاهرة

ضبطت مباحث الآداب بشرطة السياحة، اليوم الأربعاء، ساقطة روسية تبلغ من العمر 22 عامًا بتهمة ممارسة الدعارة بأحد فنادق الخمس نجوم بالقاهرة مقابل 2500 جنيه للساعة.

ويأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء أحمد مصطفى شاهين مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، بضبط كل أنواع الجريمة، خاصة التى تسىء للسياحة المصرية فى الخارج، وضبط مواعيد السهر والسيطرة الأمنية على جميع المنشآت السياحية، تحت إشراف اللواء علاء السباعى مدير مباحث الإدارة.

وجاء ذلك بعد ورود ورصد العقيد أحمد كشك رئيس مباحث آداب السياحة موقعًا إباحيًا يعرض صور نساء عاريات ينتمين لجمهوريات الاتحاد السوفيتى الأسبق، ويحدد 2500 جنيه سعرًا للساعة.

وعلى الفور تم تشكيل قوه مشتركة من مباحث آداب السياحة بالاشتراك مع مباحث الفنادق، وتمكن كل من المقدم جاسر الزينى، والمقدم وائل طه، والرائد أحمد وربى من ضبط الفتاة أثناء ممارستها الجنس مع شاب مصرى داخل غرفة الفندق الشهير.

وبمواجهتها اعترفت وقالت إنها عضو شبكة دولية للدعارة وأن هناك سيدة أوكرانية تدعى فيكتوريا تقوم بإدارة واستغلال بعض النسوة من أوكرانيا والروسيات وإرسالهن إلى الدول، لممارسة الدعارة بمقابل مادى دون تمييز، ويتم الاتفاق معهن عن طريق أرقام الهاتف الموجودة على الموقع بشبكة الإنترنت عن طريق برامج المحادثات، وأن الفتيات يقمن بإرسال المبالغ متحصلات الدعارة إليها بعد ذلك.

وضبطت الشرطة بحوزتها 84 واقيًا ذكريًا، ومبلغ مالى وقدره 20700 جنيه مصرى و2691 دولارا أمريكيا و10 يورو، و2250 روبل روسى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيلت المتهمة للنيابة العامة للتحقيق.