أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

سقوط فتاة روسية عضو شبكة دولية للدعارة تمارس الرذيلة بأحد فنادق القاهرة

Google+ Print
سقوط فتاة روسية عضو شبكة دولية للدعارة تمارس الرذيلة بأحد فنادق القاهرة سقوط فتاة روسية عضو شبكة دولية للدعارة تمارس الرذيلة بأحد فنادق القاهرة
ضبطت مباحث الآداب بشرطة السياحة، اليوم الأربعاء، ساقطة روسية تبلغ من العمر 22 عامًا بتهمة ممارسة الدعارة بأحد فنادق الخمس نجوم بالقاهرة مقابل 2500 جنيه للساعة.

ويأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء أحمد مصطفى شاهين مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، بضبط كل أنواع الجريمة، خاصة التى تسىء للسياحة المصرية فى الخارج، وضبط مواعيد السهر والسيطرة الأمنية على جميع المنشآت السياحية، تحت إشراف اللواء علاء السباعى مدير مباحث الإدارة.

وجاء ذلك بعد ورود ورصد العقيد أحمد كشك رئيس مباحث آداب السياحة موقعًا إباحيًا يعرض صور نساء عاريات ينتمين لجمهوريات الاتحاد السوفيتى الأسبق، ويحدد 2500 جنيه سعرًا للساعة.

وعلى الفور تم تشكيل قوه مشتركة من مباحث آداب السياحة بالاشتراك مع مباحث الفنادق، وتمكن كل من المقدم جاسر الزينى، والمقدم وائل طه، والرائد أحمد وربى من ضبط الفتاة أثناء ممارستها الجنس مع شاب مصرى داخل غرفة الفندق الشهير.

وبمواجهتها اعترفت وقالت إنها عضو دولية للدعارة وأن هناك سيدة أوكرانية تدعى فيكتوريا تقوم بإدارة واستغلال بعض النسوة من أوكرانيا والروسيات وإرسالهن إلى الدول، لممارسة الدعارة بمقابل مادى دون تمييز، ويتم الاتفاق معهن عن طريق أرقام الهاتف الموجودة على الموقع بشبكة الإنترنت عن طريق برامج المحادثات، وأن الفتيات يقمن بإرسال المبالغ متحصلات الدعارة إليها بعد ذلك.

وضبطت الشرطة بحوزتها 84 واقيًا ذكريًا، ومبلغ مالى وقدره 20700 جنيه مصرى و2691 دولارا أمريكيا و10 يورو، و2250 روبل روسى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيلت المتهمة للنيابة العامة للتحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل