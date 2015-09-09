إزالة 75 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بسوهاج

أكد الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، فى بيان أن الوحدات المحلية لمراكز المراغة وطهطا والمنشاة وسوهاج ودار السلام وجهينة والبلينا وطما شنت حملات مكبرة بالاشتراك مع مديرية الزراعة وشرطة المسطحات المائية أسفرت عن تنفيذ إزالات لـ75 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية.

وأوضح البيان أن الإزالات شملت 15 حالة بمركز المراغة، و14 حالة بمركز طهطا، و9 حالات بمركز المنشاة، و12 بمركز سوهاج، و10 حالات بمركز دار السلام، و7 بمركز جهينة، و6 بمركز البلينا، وحالتين فى مركز طما.

وشدد المحافظ على المتابعة المستمرة لظاهرة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بسوهاج وتكثيف الحملات للقضاء عليها.