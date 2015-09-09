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سقوط 3 مهندسين بحقيبة دولارات مزورة فى الأقصر

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سقوط 3 مهندسين بحقيبة دولارات مزورة فى الأقصر سقوط 3 مهندسين بحقيبة دولارات مزورة فى الأقصر
ألقى رجال الإدارة العامة لمباحث الأقصر، اليوم القبض على 3 مهندسين بنقطة تفتيش بمركز القرنة وبحوزتهم حقيبة داخلها دولارات مزورة قبل ترويجها.

تلقى اللواء عصام الحملى، مدير أمن الأقصر، إخطارًا من النقيب أدهم الملوانى رئيس مباحث شرطة القرنة، بتمكن وحدة نقطة تفتيش القرنة الأمنية برئاسة الملازم أول شوقى شعبان من ضبط كل من "أحمد.ع.أ" 85 سنة ، و"عمر.ا.ع" 27 سنة ، و"حسين.م.ع" 31 سنة مهندسين مقيمين بمحافظة قنا وبحوزتهم حقيبة بداخلها دولارات مزورة مجهولة المصدر بقصد ترويجها على المواطنين وتحرر لهم المحضر اللازم وإحالتهم إلى النيابة حيث باشرت معهم التحقيق بإشراف المستشار وليد البيلي المحامي العام لنيابات الأقصر.

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