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إخلاء سبيل إخوانية بعد اتهامها بالتحريض على العنف فى سوهاج

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إخلاء سبيل إخوانية بعد اتهامها بالتحريض على العنف فى سوهاج إخلاء سبيل إخوانية بعد اتهامها بالتحريض على العنف فى سوهاج
قررت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء ، برئاسة المستشار أحمد عزت أو الفضل، وسكرتارية محمد العادلى، إخلاء سبيل المتهمة "ريهام.م.ح"، وتنتمى إلى جماعة الإخوان الإرهابية .

وكانت النيابة العامة، بإشراف المحامى العام لنيابات سوهاج، وجهت للمتهمة وتقيم بمركز طما تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام، للإضرار بمؤسسات الدولة، والتحريض على العنف وتعطيل أحكام الدستور، بغرض منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، وتكدير الأمن العام، والقيام بمظاهرات بدون تصريح.
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