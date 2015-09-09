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الكشف على 90 مرشحا لمجلس النواب بالبحيرة منهم حالتان إيجابيتان

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الكشف على 90 مرشحا لمجلس النواب بالبحيرة منهم حالتان إيجابيتان الكشف على 90 مرشحا لمجلس النواب بالبحيرة منهم حالتان إيجابيتان
أكد الدكتور عبد الفتاح منيسى مدير المعهد الطبى القومى بدمنهور أنه تم إجراء الكشف الطبى على 90 مرشحا لمجلس النواب منذ قرار الجنة العليا للانتخابات بفتح باب الترشح للانتخابات، لافتا إلى أن نتائج الكشف للمرشحين الذين قاموا بإجراء الكشف الطبى، جاءت سلبية ماعدا مرشحين جاءت النتيجة إيجابية وتم إخطار اللجنة العامة للانتخابات بذلك.

وأوضح مدير معهد دمنهور الطبى أن رسوم الكشف الطبى للمرشحين تبلغ 2850 جنيها مقابل إجراء الكشف على المرشح بجميع العيادات التخصيصة طبقا لقرار اللجنة العليا للانتخابات، مشيرا إلى أن المرشح يحصل على إيصال بالكشف، ويتم إرسال النتيجة للجنة العليا للانتخابات منعا للتلاعب بالتقارير والنتائج.

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مصر 365