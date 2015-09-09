رئيس هيئة الإسعاف يفتتح أعمال تطوير بنقاط المرفق فى أسوان

قام اليوم الدكتور أحمد الأنصارى رئيس هيئة الإسعاف المصرية، بجولة لمتابعة الإحلال والتجديد والصيانة فى بعض نقاط الإسعاف على الطريق الصحراوى الغربى بنطاق محافظة أسوان، ومنها نقطة إسعاف فارس عند الكيلو 62 على الطريق الصحراوى الغربى ونقطة إسعاف الكرابلة عند الكيلو 80.

وقد أوضح أحمد الأنصارى أن عمليات الإحلال والتجديد تأتى فى إطار خطة هيئة الإسعاف لتطوير نقاط الإسعاف ورفع كفاءتها لضمان تأدية عملها بالشكل المطلوب من خلال التدخل السريع، لمواجهة أى حادث يتعرض له المواطنون وسائقو المركبات المختلفة على الطرق السريعة.

وخلال الجولة أشار الأنصارى إلى أن أعمال الإحلال والتجديد بنقطة إسعاف فارس تكلفت نحو 100 ألف جنيه بمشاركة من أهالى المنطقة وتقع على مساحة 2000 م2 وتضم استراحة للعاملين ومزودة بـ 2 سيارة إسعاف مجهزتين بأحدث أجهزة الإسعاف السريع ومحول كهربى قدرة 30 ك فولت يعمل على توفير التيار للنقطة 10 ساعات متواصلة بتكلفة 80 ألف جنيه، ويعمل بها 11 فردا منهم 4 سائقين و4 مسعفين و3 عمال لتوفير الخدمة السريعة علي مدار الـ24 ساعة ، فضلاً عن أنها مزودة .

وتابع الأنصارى جولته بتفقد تجديد نقطة إسعاف الكرابلة التى بلغت تكلفتها 140 ألف جنيه بمشاركة مجتمعية أيضاً، لافتاً إلى أن الهيئة توفر خدمة الإسعاف السريعة لأهالى المحافظة بالطريق الغربى الصحراوى بطول 110 كيلو مترات من أسوان جنوباً وحتى السباعية شمالاً من خلال 4 نقاط إسعاف رئيسية مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية والسيارات المتطورة ، موضحاً أن الهيئة دعمت مؤخراً مرفق إسعاف أسوان بـ10 سيارات حديثة ليصل العدد إلى 91 سيارة إسعاف شاملة كافة أجهزة الإسعاف، وجار دعم المرفق بأربع سيارات أخرى تكلفة الواحدة منها 750 ألف جنيه للمساهمة فى النهوض بهذا المرفق الحيوى بالمحافظة.

رئيس هيئة الإسعاف يفتتح نقاط إسعاف بكوم امبو وإدفو

>جولة رئيس هيئة الإسعاف المصرية بأسوان

>صورة تجمع رئيس الهيئة والمسعفين وقيادت خلال افتتاح نقطة الكرابلة بإدفو



>