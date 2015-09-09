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إعلام الخارجة يعقد ندوة عن منظومة الجمع السكنى للقمامة بالوادى الجديد

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إعلام الخارجة يعقد ندوة عن منظومة الجمع السكنى للقمامة بالوادى الجديد إعلام الخارجة يعقد ندوة عن منظومة الجمع السكنى للقمامة بالوادى الجديد
عقد مركز إعلام الخارجة بالوادى الجديد اليوم الأربعاء ندوة إعلامية بمقر الجمعية العلمية المركزية بالخارجة بالتعاون مع الإدارة العامة لشئون البيئة بالمحافظة عن التوعية بمنظومة الجمع السكنى للقمامة.

وبدأت الحملة بالوحدة المحلية لمدينة الخارجة فى تطبيقها بأحد الأحياء السكنية تهدف المنظومة إلى القضاء على القمامة بالشوارع والأحياء والاستغناء تماما عن صناديق القمامة واستبدالها بالجمع السكنى عن طريق سيارات الوحدة المحلية المخصصة لذلك وفى مواعيد محددة (مرتين خلال اليوم) ثم يتم بعد ذلك تطبيق المنظومة على كل أرجاء مدينة الخارجة ويتم تحديد المواعيد التى تمر فيها السيارات وتقوم السيارات بإطلاق صفارة أو أجراس تنبيهية لإعلام السكان بذلك.

وتحدث المهندس سيد محمد من إدارة شئون البيئة عن العائد الاقتصادى والصحى لتطبيق المنظومة والآثار الناتجة عن تراكم القمامة فى الشارع وأكد أن محافظة الوادى الجديد تنال مرتبة متقدمة على صعيد نظافة ونقاء البيئة ونأمل فى الحفاظ على ذلك وتم التأكيد على ضرورة التعاون مع الوحدة المحلية ونشر التوعية الخاصة بذلك مجيبا عن أهم التساؤلات من الحضور عن قيمة الرسوم نظير تلك المنظومة وعن حجم الغرامات التى تطبق فى حالة المخالفة وكذلك عن توقيت تطبيقها بشكل كامل فى مدينة الخارجة.

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مصر 365