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محافظ أسيوط يشارك فى تشييع جنازة شهيد عملية "حق الشهيد" بمسقط رأسه بديروط

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شارك المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط فى تشييع جنازة الشهيد مجند عمر محمد فايق حسين بمسقط رأس الشهيد بقرية نزلة مصطفى بجوار عزبة التحرير التابعة لمركز ديروط، والذى استشهد خلال عمليات "حق الشهيد" التى تنفذها القوات المسلحة فى محافظة شمال سيناء فى إطار العملية الشاملة لتطهير البؤر الإرهابية فى رفح والشيخ زويد والعريش.

كما شارك الآلاف من أهالى القرية وعدد من قيادات المنطقة الجنوبية العسكرية والمقدم أسامة البدرى المستشار العسكرى لمحافظة أسيوط واللواء عبد الرحمن شحاتة نائب مدير الأمن لقطاع شمال وأيمن محروس رئيس مركز ديروط فى تشييع جنازة الشهيد.

وأكد محافظ أسيوط خلال تقديمه لواجب العزاء أن أسيوط بشعبها وقياداتها تقف خلف قواتها المسلحة فى سبيل تطهير هذه البؤر الإرهابية، مشيراً إلى أن تضحيات أبناء أسيوط لا تقدر بثمن وأن القوات المسلحة ستقتص لكل شهيد ضحى من أجل الوطن.
>اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
>

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