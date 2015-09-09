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مدير أمن مطروح يجتمع بالعمد والمشايخ لبحث استعدادات انتخابات البرلمان

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مدير أمن مطروح يجتمع بالعمد والمشايخ لبحث استعدادات انتخابات البرلمان مدير أمن مطروح يجتمع بالعمد والمشايخ لبحث استعدادات انتخابات البرلمان
عقد اللواء هشام لطفى، مدير أمن مطروح، اجتماعا بالمقر الدائم لمجلس العمد والمشايخ، بمدينة مرسى مطروح، لبحث الاستعدادات للانتخابات البرلمانية، غزالة المعوقات، وتفعيل دور العمد والمشايخ، فى إطار دورهم كجزء من المنظومة الأمنية لوزارة الداخلية.

وحضر الاجتماع قيادات الأجهزة الأمنية والرقابية ومأمورى الأقسام وعمد ومشايخ وعواقل القبائل بمطروح، وشهد الاجتماع إشادة بدور الأجهزة الأمنية المختلفة والقوات المسلحة وحرس الحدود والمخابرات العامة والحربية، الموجودة بنطاق محافظة مطروح، لما يقومون به من تحقيق الأمن والأمان للمواطن.

وأشاد المحافظ بالدور الحيوى الذى يقوم به العمد والمشايخ، على مستوى المحافظة، بصفتهم ممثلين عن مختلف الطوائف، من أهالى مطروح وأنهم فخر لمصر ونموذج يحتذى به وهو ما أثبتته مواقفهم على مدار الأيام.

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