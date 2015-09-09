أجهزة متطورة بقسم الأشعة بمعهد الكبد القومى بالمنوفية بتكلفة 45 مليون جنيه

افتتح الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية، وحدة الأشعة التشخيصية والعلاجية التى تضم أحدث الأجهزة بالتشخيص والعلاج، بالإضافة إلى وحدة القسطرة التشخيصية والعلاجية بتكلفة 45 مليون جنيه.

رافق رئيس الجامعة كل من الدكتور أحمد الشعراوى عميد معهد الكبد القومى بالمنوفية، والدكتورة إيناس كريم رئيس أقسام الأشعة بالمعهد، والدكتور أسامة العبد المدير الطبى لأقسام الأشعة.

أكد الدكتور أحمد الشعراوى عميد المعهد، أن القسم يضم أحدث الأجهزة التشخيصية والعلاجية، وأن جهاز PET/CT والمعروف بجهاز التصوير البوزيترونى وهو الجهاز الأول من نوعه فى الشرق الأوسط، والذى يشمل على خاصية الصورة الفائقة الدقة والأشعة المقطعية المتعددة الشرائح 128، وكذلك صورة فائقة النقاوة فى ويستخدم فى تشخيص أورام لمنطقة الصدر وأعلى البطن، مشيرا إلى أن القسم يتعامل مع جميع حالات المرضى والفحوصات من خلال نظام متطور يقوم على كتابة تقارير الحالات وأرشفة إلكترونيا بالكامل لتسهيل متابعة الحالات.

وأكد الدكتور محمد الحسينى المشرف على قسم الأشعة التشخيصية والعلاجية أن هذا الجهاز يستخدم فى تشخيص الأورام بجميع أنحاء الجسم إلى جانب متابعة جميع أنواع العلاج على مستوى التمثيل الوظيفى للورم بعد العلاج ومعرفة مدى فاعلية جراحة الأورام، كما يستخدم للكشف المبكر عن الأورام وأى ثانويات للورم تظهر بعد ذلك أو أى نشاط للأورام متناهية الصغر قد تظهر بعد ذلك.

وأشار إلى أن الوحده تضم أيضا جهاز رنين مغناطيسى متطور وهو أحدث جهاز للرنين يستخدم فى التصوير بدون إصدار إشعاعات وهو أكثر أمانا للمرضى والعاملين ويستخدم فى عمل فحوصات الرنين المغناطيسى الوظيفية التى تبين كفاءة عمل أجهزة الجسم، موضحا أن القسم يحتوى أيضا على وحدة متطورة لأشعة الموجات فوق الصوتية.

وأوضح الدكتور حازم عمر المشرف على وحدة القسطرة التشخيصية والعلاجية أن الوحدة تضم جهاز قسطرة بإمكانيات عالية فى مجال الأشعة التشخيصية والعلاجية ويعد الثالث من نوعة على مستوى الجمهورية ويستخدم فى تشخيص وعلاج أمراض الكبد وحقن الطحال وتشخيص وعلاج أورام القنوات المرارية وتركيب دعامات للقنوات المرارية والتصريف الداخلى والخارجى للصفراء الناتجة عن انسداد القنوات المرارية وتركيب الدعامات بين الوريد الاجوف السفلى والوريد البابى وحالات الاستسقاء المستعصى غير المستجيبة للعلاج وحالات نزيف الجهاز الهضمى وزيادة ضغط الوريد البابى المتسبب فى النزيف إلى جانب تشخيص أمراض الأوعية الدموية وتركيب دعامات الشرايين الطرفية وتركيب الفلاتر فى الأوردة فى حالات جلطات الساقين .