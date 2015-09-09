السفارة الإسرائيلية في القاهرة تعيد اليوم فتح أبوابها بعد إغلاقها 4 سنوات

نشر المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء الإسرائيلي ’’ أوفير جندلمان ‘‘ على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن وصلت اليوم إلى القاهرة بعثة برئاسة مدير عام الخارجية ’’ دوري غولد‘‘، من أجل الاحتفال بإعادة فتح السفارة وشارك في المراسم كل من نائب رئيس البروتوكول في الخارجية المصرية والسفير الأمريكي لدى مصر وموظفي السفارة الإسرائيلية في القاهرة برئاسة سعادة السفير حاييم كورين.

وبعد أن تم رفع العلم الإسرائيلي على مبنى السفارة وإلقاء الكلمات الترحيبية، تم كشف النقاب عن يافطة السفارة ورمز دولة إسرائيل، وأختتمت المراسم بغناء النشيدين الوطنيين الإسرائيلي والمصري.

وقال مدير عام الخارجية الدكتور دوري غولد في مراسم إعادة فتح السفارة الإسرائيلية في القاهرة: ’’ قد نجحنا بقيادة رئيس الوزراء نتنياهو والرئيس السيسي بصد التهديدات ونحن نعمل مع مصر على تحقيق الإستقرار والإزدهار بالمنطقة، ستكون مصر دائماً أكبر وأهم دولة بالمنطقة فلا عجب أن يسمونها في العالم العربي “أم الدنيا” ‘‘.

وأختتم ” أوفير” قائلاً : ’’ لأسف لم أستطع المشاركة في هذه المراسم المثيرة للعواطف ولكن يسرني أن أنتهز هذه الفرصة الطيبة لأهنئ سعادة السفير كورين وطاقم السفارة بألف مبروك‘‘.