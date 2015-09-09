بالصور.. محافظ أسوان يؤكد على دعم مرافق إسعاف أسوان‎

أكد محافظ أسوان مصطفى يسري، على حرص المحافظة لرفع كفاءة الخدمات الصحية على الطرق السريعة وخاصة طريق “أسوان / القاهرة الصحراوي الغربي”.

> وذلك بدعم نقاط الإسعاف بكافة التجهيزات الطبية اللازمة من أجل الحفاظ علي أرواح المواطنين والتدخل السريع لإنقاذها عند التعرض لأي حوادث أو طوارئ، لافتاً إلى أن ذلك يتوافق مع الهدف الرئيسي الذي تسعى لتحقيقه هيئة الإسعاف المصرية من خلال مجموعة كبيرة من الكوادر البشرية المؤهلة من فرق الإسعاف القادرة علي التعامل مع أحدث أجهزة ومعدات الأسعاف المتطورة والمتوفرة في جميع وحدات ونقاط الإسعاف المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية وخاصة علي الطرق السريعة .

جاء ذلك على هامش لقاء المحافظ بالدكتور أحمد الأنصاري رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والذي قام بجولة تفقدية لمتابعة أعمال الإحلال والتجديد والصيانة التي تتم ببعض نقاط الأسعاف الموجودة علي الطريق الصحراوي الغربي لمحافظة أسوان لتطويرها ورفع كفاءتها خاصة بعد التدهور والتخريب الذي تعرضت له بعد ثورة يناير ومنها نقطة أسعاف فارس عند الكيلو 62 علي الطريق الصحراوي الغربي ونقطة أسعاف الكرابلة عند الكيلو 80، وقد رافقه في الجوله اللواء محمد عاطف القائم بأعمال السكرتير المساعد لمحافظة أسوان والدكتور محمد الدخيلي مدير مرفق إسعاف أسوان .

وأوضح أحمد الأنصاري بأن عمليات الإحلال والتجديد تأتي في إطار خطة هيئة الأسعاف لتطوير نقاط الأسعاف ورفع كفاءتها لضمان تأدية عملها بالشكل المطلوب من خلال التدخل السريع لمواجهة أي حادث يتعرض له المواطنين وسائقي المركبات المختلفة علي الطرق السريعة، مؤكداً على أن عملية الإسعاف السريعة وبالشكل السليم تساهم بنسبة كبيرة في أنقاذ أرواح المواطنين من خطر الموت المؤكد.