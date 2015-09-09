مقتل قيادى حوثى و 6 آخرين فى غارات على البيضاء باليمن

أكدت مصادر محلية يمنية اليوم الأربعاء مقتل قيادى حوثى، وستة من مرافقيه جراء غارات شنتها مقاتلات التحالف العربى على مواقع لهم بمحافظة البيضاء وسط اليمن.

وذكرت المصادر ، إن القيادى الحوثى أبو زكريا العمرانى قتل إلى جانب ستة من حراسته فى قصف للتحالف استهدف مقر الأمن السياسي.

وقالت إن هناك عشرات من القتلى والجرحى فى صفوف الحوثيين وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمنى السابق على صالح نقلوا بعد تلك الغارات الى المستشفيات.

وكانت مقاتلات التحالف قد شنت فى وقت سابق اليوم أكثر من 10 غارات استهدفت مواقع وآليات للحوثيين وقوات صالح فى مدينة البيضاء ومحيطها.

واستهدفت الغارات المجمع الحكومى وأحد مبانى الأمن السياسى ومحطة الحرمين للمحروقات وعمارتين أخريين وجميعهم بجوار معسكر قوات الامن الخاصة" الأمن المركزى سابقاً.

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