أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مقتل قيادى حوثى و 6 آخرين فى غارات على البيضاء باليمن

Google+ Print
مقتل قيادى حوثى و 6 آخرين فى غارات على البيضاء باليمن مقتل قيادى حوثى و 6 آخرين فى غارات على البيضاء باليمن
أكدت مصادر محلية يمنية اليوم الأربعاء مقتل قيادى حوثى، وستة من مرافقيه جراء غارات شنتها مقاتلات التحالف العربى على مواقع لهم بمحافظة البيضاء وسط اليمن.

وذكرت المصادر ، إن القيادى الحوثى أبو زكريا العمرانى قتل إلى جانب ستة من حراسته فى قصف للتحالف استهدف مقر الأمن السياسي.

وقالت إن هناك عشرات من القتلى والجرحى فى صفوف الحوثيين وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمنى السابق على صالح نقلوا بعد تلك الغارات الى المستشفيات.

وكانت مقاتلات التحالف قد شنت فى وقت سابق اليوم أكثر من 10 غارات استهدفت مواقع وآليات للحوثيين وقوات صالح فى مدينة البيضاء ومحيطها.

واستهدفت الغارات المجمع الحكومى وأحد مبانى الأمن السياسى ومحطة الحرمين للمحروقات وعمارتين أخريين وجميعهم بجوار معسكر قوات الامن الخاصة" الأمن المركزى سابقاً.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365