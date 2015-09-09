أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مدرب أورلاندو: فترة التوقف تساعدنا للفوز على الزمالك

Google+ Print
مدرب أورلاندو: فترة التوقف تساعدنا للفوز على الزمالك مدرب أورلاندو: فترة التوقف تساعدنا للفوز على الزمالك

يعتقد إريك تينكلر المدير الفني لأورلاندو بايرتس أن فترة التوقف الدولية تساعد فريقه قبل مواجهة الزمالك يوم الأحد، في الجولة السادسة من مباريات مرحلة المجموعات بكأس الكونفدرالية.

ويستضيف الزمالك أورلاندو يوم الأحد، في مباراة الجولة السادسة من المجموعة الثانية، بعدما ضمن الفريقان التأهل لنصف النهائي.

وستحدد المباراة هوية المتأهل في الصدارة ووصيفه.

وقال تينكلر لموقع "سوكر لادوما": "فترة التوقف الدولية ساعدت فريقنا، فلاعبون لدينا كانوا يحتاجون إلى الراحة. وهناك بعض اللاعبين الذين واصلوا التدريب لأنهم لم يلعبوا كثيرا مثل غيرهم".

وأكمل "لذلك أقول أن فترة التوقف ساعدتنا".

وواصل متما "الآن، نحن نركز على مواجهة الزمالك ونريد أن نعود بالفوز وصدارة المجموعة. حتى نبدأ نصف النهائي بمباراة خارج ملعبنا".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع