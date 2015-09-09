مدرب أورلاندو: فترة التوقف تساعدنا للفوز على الزمالك

يعتقد إريك تينكلر المدير الفني لأورلاندو بايرتس أن فترة التوقف الدولية تساعد فريقه قبل مواجهة الزمالك يوم الأحد، في الجولة السادسة من مباريات مرحلة المجموعات بكأس الكونفدرالية.

ويستضيف الزمالك أورلاندو يوم الأحد، في مباراة الجولة السادسة من المجموعة الثانية، بعدما ضمن الفريقان التأهل لنصف النهائي.

وستحدد المباراة هوية المتأهل في الصدارة ووصيفه.

وقال تينكلر لموقع "سوكر لادوما": "فترة التوقف الدولية ساعدت فريقنا، فلاعبون لدينا كانوا يحتاجون إلى الراحة. وهناك بعض اللاعبين الذين واصلوا التدريب لأنهم لم يلعبوا كثيرا مثل غيرهم".

وأكمل "لذلك أقول أن فترة التوقف ساعدتنا".

وواصل متما "الآن، نحن نركز على مواجهة الزمالك ونريد أن نعود بالفوز وصدارة المجموعة. حتى نبدأ نصف النهائي بمباراة خارج ملعبنا".