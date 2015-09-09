الإسماعيلي لـ في الجول: نملك 3 بدائل في حال إلغاء معسكر هولندا

أكد سيد متولي القائم بأعمال مدير الكرة في الإسماعيلي أن ناديه يملك 3 بدائل في حال إلغاء معسكر الفريق في هولندا استعدادا للموسم المقبل.

ويعد معسكر هولندا مهددا بالإلغاء بسبب تأخر استلام بعض اللاعبين للتأشيرات وهو ما قد يجعل الإسماعيلي يغير خططه.

وقال سيد متولي لـFilGoal.com "معسكر هولندا مازال هو الخطة أ لكننا وضعنا 25 سبتمبر كحد أقصى حتى نستلم التأشيرات وهو وقت كافي".

وأضاف "لكن إذا لم نستلم التأشيرات خلال هذا الوقت فسنتجه للبدائل وبالفعل حددنا 3 بدائل متاحة لمعسكر هولندا".

وأردف "على الأغلب سنتجه لبلد عربي من أجل إقامة المعسكر فيها والبدائل الثلاثة لمعسكر هولندا هم تونس والمغرب ودبي".