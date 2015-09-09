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مهاجم أورلاندو المرشح للزمالك: لن أسعى لإثبات شيء أمامهم

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مهاجم أورلاندو المرشح للزمالك: لن أسعى لإثبات شيء أمامهم مهاجم أورلاندو المرشح للزمالك: لن أسعى لإثبات شيء أمامهم

لا يفكر كيرميت إيراسموس مهاجم أورلاندو بايرتس في تقديم أداء استثنائي أمام الزمالك، الذي يرتبط بالانتقال إليه هذا الصيف. عندما يتواجه الفريقان يوم الأحد في كأس الكونفدرالية.

ويستضيف الزمالك أورلاندو يوم الأحد، في مباراة الجولة السادسة من المجموعة الثانية، بعدما ضمن الفريقان التأهل لنصف النهائي.

وستحدد المباراة هوية المتأهل في الصدارة ووصيفه.

إيراسموس يرتبط بالانتقال للزمالك منذ مباراة الجولة الثانية التي فاز بها الفريق الأبيض 2-1 في جنوب إفريقيا، ولكن النادي الأبيض لم يتحرك بشكل رسمي.

وقال إيراسموس لموقع "كيك أوف": "لن ألعب أمام الزمالك من أجل إثبات شيء، الأمر يتعلق بتقديم أفضل ما لدي من أجل فريقي فقط".

وتابع "لا يجب الاهتمام بكل ما يُكتب في وسائل الإعلام عن الفرق التي تريدني ولا تريدني. أنا هنا في أورلاندو حيث أبذل قصارى جهدي".

وأكمل "أورلاندو أكبر فريق في جنوب إفريقيا، واعتقد أنني في المكان الذي يشعرني بالراحة وأسعى للتطور كل يوم".

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