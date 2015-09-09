علاء عبد الصادق يجيب لـ في الجول: الحقيقة وراء يورجن كلوب.. و ' لدينا مبروك '

هل تفاوض الأهلي مع المدير الفني الألماني يورجن كلوب؟ هل تم عرضه على النادي الأحمر؟

هل ارتفع سقف الطموحات لدى الجماهير لدرجة التفكير في مدرب بحجم نجم بروسيا دورتموند الأسبق؟ كل هذه الأسئلة يجيب عليها الرجل الأول في قطاع الكرة داخل قلعة الشياطين الحمر علاء عبد الصادق.

كان رد عبد الصادق مناسبا لمدى صعوبة فكرة التعاقد مع مدرب مرتبط اسمه حاليا بخلافة بيب جوارديولا المدير الفني لبايرن ميونيخ أو برندن رودجرز المدير الفني لليفربول.

قال عبد الصادق لـFilGoal.com: "الحقيقة وراء مفاوضات الأهلي مع يورجن كلوب أنه لا توجد أي مفاوضات أصلا".

وتابع "لم نتحدث مع الرجل أو يتم عرضه علينا".

لدينا مبروك

وأضاف "لدى الفريق الرجل المناسب وهو كابتن فتحي مبروك الذي يقدم النتائج المطلوبة بشكل ممتاز".

وأكمل "هذا الرجل يستحق الدعم من جانب قطاع الكرة، ونحن نرغب في توفير الاستقرار كاملا له لأنه يسير على الطريق الصحيح مع اللاعبين والفريق".

وأثنى عبد الصادق على استعدادات الأهلي الذي ينافس حاليا على كأس مصر والكونفدرالية الإفريقية.

وشدد "الصفقات الجديدة دعمت الفريق بلاعبين رائعين. والمجموعة الحالية قمة في الالتزام".