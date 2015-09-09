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المحمدي لـ في الجول: لا أفكر في الأرقام القياسية حتى أحققها.. ولا نية للرحيل

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المحمدي لـ في الجول: لا أفكر في الأرقام القياسية حتى أحققها.. ولا نية للرحيل المحمدي لـ في الجول: لا أفكر في الأرقام القياسية حتى أحققها.. ولا نية للرحيل

أثنى أحمد المحمدي لاعب هال سيتي على مديره الفني ستيف بروس مشيرا إلى إنه يعود الفضل إليه فيما وصل له على هامش استعداده لخوض مباراته رقم 100 على التوالي مع النمور في الدوري.

وكان ستيف بروس قد أشاد بالمحمدي قبل خوضه لمباراته رقم 100 على التوالي الأسبوع المقبل مثنيا على ثبات مستواه.

وقال المحمدي لـFilGoal.com "ما وصلت إليه يعود الفضل فيه لستيف بروس، فهو منحني الثقة والحرية في اللعب كما ساعدني على التطور".

الرقم القياسي في عدد المباريات المتتالية للاعب في هال سيتي يعود لريتشارد روبسون بـ161 مباراة وهو ما يسعى إليه المحمدي لكن هذا سيتطلب منه البقاء على الأقل لموسم ونصف.

وأضاف "لدي دافع أن أكسر الرقم القياسي أنا لا أفكر فيها عادة وهذا هو أسلوبي في تحقيقها، أنا لا أفكر في الانتقالات في الوقت الحالي كل تفكيري الآن منصب على خدمة فريقي وأقدم أفضل مستوى".

ويلعب هال سيتي هذا الموسم في دوري الدرجة الأولى بعد أن هبط من الممتاز الموسم الماضي.

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