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ضبط شخص بحوزته 1650 لتر سولار بسوهاج

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ضبط شخص بحوزته 1650 لتر سولار بسوهاج ضبط شخص بحوزته 1650 لتر سولار بسوهاج

أرشيفية

 

كان اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا بأنه أثناء قيام الملازم أول أحمد عبد الصادق الضابط بمركز شرطة جهينة والقوة المرافقة بالمرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة المركز تمكن من ضبط “مؤمن.ف. أ” 31 سنة موظف بالتربية والتعليم ويقيم دائرة مركز المراغة ” معاق ببتر ذراع ” أثناء قيادته السيارة رقم 11397 نقل سوهاج محملة ” بعدد “50″ جركن من وقود السولار المدعم بإجمالي عدد “1650″ لتر”.

بمواجهة المتهم قدم أوراق تفيد صرف تلك الحمولة من محطة وقود كائنه بدائرة المركز لتوصيلها لمخبز مِلك هاشم أحمد هاشم تم التحفظ علي المضبوطات، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2317 إداري المركز لسنة 2015.

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