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تجديد حبس «الفخراني» 15يومًا في قضية «الرشوة»

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تجديد حبس «الفخراني» 15يومًا في قضية «الرشوة» تجديد حبس «الفخراني» 15يومًا في قضية «الرشوة»

البرلماني السابق – حمدي الفخراني

جددت محكمة «جنوب الجيزة» الكلية؛ حبس البرلماني السابق، حمدي الفخراني، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى مُعه، في واقعة إتهامه بتلقي «الرشوة»، بصفته رئيس جمعية «مكافحة الفساد»، وابتزاز رجل أعمال، والنصب عليهم، باستغلال النفوذ.

كانت مباحث الأموال العامة، ألقت القبض على “الفخراني”، رئيس جمعية مكافحة الفساد، في فيلا بمنطقة الشيخ زايد بأكتوبر، بتهمة تقاضي مليون جنيهًا من 5 ملايين جنيهًا، من صاحب شركة النيل لحلج الأقطان، صاموئيل زكي، مقابل التنازل عن الدعوى التي تطالب باسترداد الدولة للأرض الخاصة بالشركة.

وفضت النيابة، الأحراز التي تحوي تسجيلات للفخراني داخل فيلا علاء حسانين، البرلماني السابق، أثناء تلقيه المبلغ المالي.

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