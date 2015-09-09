رفض استشكال «مستريحة الاسماعيلية» على حكم حبسها لحين الفصل في النقض

قررت محكمة «جنح مستأنف» مدينة نصر برئاسة المستشار أحمد ثابت، رفض الاستشكال المقدم من «مستريحة الإسماعيلية»، ”إيمان.أ”، على حكم حبسها 3 سنوات، في واقعة اتهامها بالنصب على المواطنين والحصول على مبلغ 70 مليون جنيهًا لتوظيفها والمضاربة في بورصة العملات والمعروفة بـ”فوركس”، وذلك لحين النظر في النقض المقدم.

وكشفت التحقيقات التي أجراها، المحامي العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية وهيئة الرقابة المالية، المستشار محمد فودة، مع الدكتورة “إيمان.أ”، بتهمة قيامها بتوظيف الأموال وتقديم استشارات مالية بالمخالفة للقانون وتلقيها مبالغ مالية كبيرة بالعملة الأجنبية وتوظيفها في المضاربة على العملات الأجنبية “فوركس”، وامتناعها عن إعطائهم الأرباح، وتوصلت التحريات إلى قيام المتهمة “إيمان” بإنشاء شركة تحت اسم “استوك سنتر”، وتغيرها إلى “تريد سنتر” ومقرها مكرم عبيد بمدينة نصر القاهرة لتقديم استشارات مالية في سوق البورصة بالمخالفة لقانون 95 لسنة 1992 لسوق المال.

وكشفت التحريات، عن أن المتهمة قامت بتلقي أموال بعملات أجنبية من مواطنين عدة وتوظيفها لهم في مجال المضاربة “الفوركس” وإعطائهم أرباحًا بقيمة 12 إلى 20% كل ثلاثة أشهر بالمخالفة لقانون 146 لسنة 1988، وقامت بسداد قيمة الأرباح لمدة شهرين ثم امتنعت عن دفع أرباح العملاء.

وتمكن المقدم تامر عويس والرائد مصطفى خضر، من مداهمة مقر الشركة بمدينة نصر حال تواجد المتهمة هناك، وجرى التحفظ على جميع المستندات الموجودة، التي أثبتت تلقيها 70 مليون جنيهًا من عدة مواطنين حصيلة نشاطها الإجرامي.