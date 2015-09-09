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القبض على 5 مطلوبين لدى جهات التحقيق فى الإسماعيلية

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القبض على 5 مطلوبين لدى جهات التحقيق فى الإسماعيلية القبض على 5 مطلوبين لدى جهات التحقيق فى الإسماعيلية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط الأقسام والمراكز، من القبض على 5 مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا ومطلوبين لدى جهات التحقيق.

تلقى اللواء على العزاى، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من نائبه اللواء جمعة توفيق، يفيد بالقبض على (س. ف. أ) 47 سنة عاطل مقيم المنايف ــ دائرة مركز أبوصوير مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 8697 لسنة 2014 جنح مركز أبو صوير بتهمة "نصب"، والمدعو (س. خ .أ) 23 سنة عاطل مقيم عرايشية ـــ دائرة قسم ثان الإسماعيلية مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 8221 لسنة 2015 جنح مركز أبوصوير بتهمة "سرقة" والمدعو (أ. ع. ف) 25 سنة عاطل مقيم المنايف ـــ دائرة مركز أبوصوير مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 7887لسنة 2015 جنح مركز أبوصوير بتهمة "سرقة بالإكراه" و(م. ع .ف) 23 سنة عاطل مقيم الشهداء دائرة قسم ثان مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 2213 لسنة 2015 جنح قسم أول بتهمة "سرقة بالإكراه" و(ت. م .ى) 28 سنة عاطل مقيم عزبة على عيد ـ دائرة مركز الإسماعيلية مطلوب ضبطه واحضاره فى القضيتين رقمى 944 لسنة 2015 جنح مركز الإسماعيلية بتهمة مقاومة سلطات والقضية رقم 924 لسنة 2015 بتهمة مشاجرة، وتم التحفظ على المتهمين وإخطار النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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