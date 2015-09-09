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تنفيذ 96 حكما قضائيا وضبط 24 قضية تموينية فى حملة أمنية بقنا

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تنفيذ 96 حكما قضائيا وضبط 24 قضية تموينية فى حملة أمنية بقنا تنفيذ 96 حكما قضائيا وضبط 24 قضية تموينية فى حملة أمنية بقنا
شنت الأجهزة الأمنية بدائرة فرع البحث الجنائى بنجع حمادى، حملة برئاسة العقيد إبراهيم سليمان، وتحت إشراف اللواء هشام خطاب مدير المباحث لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من أحكام قضائية، وحائزى الأسلحة النارية بدون ترخيص.

وأسفرت الحملة التى شارك فيها المقدم حسام أنور عن ضبط "حفنى ع م" والمطلوب ضبطه فى عدة أحكام منها أشغال شاقة مؤبد وقتل عمد، و"على ا ع" وبحوزته مية من الأقراص المخدرة، و"حسين ع ح" وبحوزته كمية من مادة الأفيون المخدر، و"عبد الباسط م م" نجع سعيد دشنا وبحوزته بندقية آلية وكمية من الطلقات، و"عبد الرحيم م ع" وبحوزته 2 بندقية خرطوش، و"أيمن ج م" من وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة.

كما تمكن ضباط مباحث من ضبط 24 قضية تموينية "صلاحية - ذبح خارج السلخانه - عدم اعلان"، كما تمكنت الحملة من تنفيذ 96 حكما قضائيا.

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مصر 365

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