ضبط 3 أشخاص بحوزتهم بندقيتين وطلقات خرطوش بمطروح

تلقى مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفى، إخطارا اليوم الأربعاء، بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة برانى بالاشتراك مع فرع البحث الجنائى بالسلوم، من ضبط 3 أشخاص، بحوزتهم بندقيتين وطلقات خرطوش.

وتمكنت القوات من ضبط "مفتاح ح إ م" "47 سنة" مقيم الزوايدة، برانى، أثناء استقلاله السيارة رقم 5926 ج ه س وبحيازته بندقية خرطوش عيار 12 بروحين أسبانى الصنع، تحمل رقم 7420، وضبط بحوزته 15 طلقة من ذات العيار، بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للسلاح المضبوط بدون ترخيص.

وتم ضبط "حمدى ن م ع" "18 سنة" عاطل، مقيم شماس، برانى، وبحوزته 2 طلقة خرطوش عيار 12، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بدون ترخيص.

وتم ضبط "باسط ب م ح" "36 سنة" مقيم شماس، برانى وبحوزته بندقية خرطوش عيار 12، ماركة أوسكار تحمل رقم 3260/13 وبحوزته 25 طلقة من ذات العيار، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للسلاح المضبوط بدون ترخيص.

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وجارِ عرض المتهمين والمضبوطات على النيابة العامة.

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