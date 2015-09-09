مصرع محاسب وطفليه بعدما دهس قطار سيارتهم شرق مدينة الضبعة

لقى محاسب بشركة مياه مطروح وابناه مصرعهم، اليوم الأربعاء، إثر اصطدام قطار بسيارتهم، فى مزلقان غير رسمى شرق مدينة الضبعة.إعلان - Ads إعلان - Ads
>
تلقى قسم شرطة الضبعة بلاغا بالحادث الذى وقع عند الكيلو 165 شرق مدينة الضبعة، أسفر عن 3 متوفيين.
بالانتقال والفحص تبين أن الحادث نجم عن اصطدام القطار رقم 684 القادم من الإسكندرية إلى الضبعة، بسيارة نصف نقل بدون لوحات معدنية قيادة "مبروك. م" - 44 سنة محاسب بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مزلقان غير شرعى، وأسفر عن وفاته ونجليه "مصطفى "13 سنة، و"يوسف" 9 سنوات تلميذين، تم نقل الجثث إلى مستشفى الضبعة المركزى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.
وبسؤال شقيق المتوفى "سعد.م" - 43 سنة جزار - أيد ما جاء بمضمون الفحص، وترتب على الحادث تعطل حركة القطار حوالى نصف ساعة وقبل إزالة آثاره.
>
مبروك
>
يوسف أحد الطفلين المتوفيين
>