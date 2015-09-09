مصرع محاسب وطفليه بعدما دهس قطار سيارتهم شرق مدينة الضبعة

لقى محاسب بشركة مياه مطروح وابناه مصرعهم، اليوم الأربعاء، إثر اصطدام قطار بسيارتهم، فى مزلقان غير رسمى شرق مدينة الضبعة.

تلقى قسم شرطة الضبعة بلاغا بالحادث الذى وقع عند الكيلو 165 شرق مدينة الضبعة، أسفر عن 3 متوفيين.

بالانتقال والفحص تبين أن الحادث نجم عن اصطدام القطار رقم 684 القادم من الإسكندرية إلى الضبعة، بسيارة نصف نقل بدون لوحات معدنية قيادة "مبروك. م" - 44 سنة محاسب بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مزلقان غير شرعى، وأسفر عن وفاته ونجليه "مصطفى "13 سنة، و"يوسف" 9 سنوات تلميذين، تم نقل الجثث إلى مستشفى الضبعة المركزى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

وبسؤال شقيق المتوفى "سعد.م" - 43 سنة جزار - أيد ما جاء بمضمون الفحص، وترتب على الحادث تعطل حركة القطار حوالى نصف ساعة وقبل إزالة آثاره.



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مبروك



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يوسف أحد الطفلين المتوفيين