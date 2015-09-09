تأجيل محاكمة 11 متهمًا فى أحداث عنف ميدان الشهداء بحلوان لـ12 أكتوبر المقبل

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شاهين، محاكمة 16 متهمًا من بينهم الإخوانيان رمضان عمر والمحمدى عبد المقصود العضوان السابقان بمجلس الشعب المنحل، وذلك على خلفية اتهامهم بأحداث العنف التى وقعت بميدان الشهداء بحلوان، يوم 26 يوليو 2013، إلى جلسة 12 أكتوبر المقبل.

ووجهت النيابة إلى المتهمين عدة اتهامات من بينها استعراض القوة والتلويح بالعنف وحيازة أسلحة غير مرخصة ومقاومة السلطات وتكدير السلم العام، فضلًا عن الانضمام إلى جماعة إرهابية.

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