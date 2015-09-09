6 نصائح لعلاج التهابات الحفاضات عند الأطفال

التهاب الحفاضات من المشاكل والأعراض الشائعة لدى حديثى الولادة، نظرا لزيادة حساسية البشرة فى تلك المرحلة، وتأثرها بالعوامل الخارجية كالملابس التى تحتوى على الأنسجة الصناعية والحفاضات التى تمنع البلل.

وفى السطور التالية يوضح أستاذ طب الأطفال وحديثى الولادة الدكتور طلعت حسن سالم، أهم الأساليب الوقائية والمعالجة لالتهابات البشرة الناتجة عن ارتداء الأطفال للحفاظ وهى:

1- استخدام دهانات الزنك بصورة مستمرة بعد كل مرة نقوم بتنظيف الطفل، وبصورة وقائية حتى لو لم يكن الطفل يعانى من التهاب البشرة، فهى تعمل كطبقة عازلة لمنع احتكاك بشرة الطفل بالحفاظ بصورة مباشرة، وكذا تحد من امتصاص البشرة للبول والبراز.

>2- الحرص على تنظيف بشرة الطفل بالماء الفاتر، وعدم الاعتماد فقط على المناديل المبللة فهى تحتوى على نسبة من المركبات الصناعية كالعطور والمنظفات، والتى ترفع من فرص الإصابة بالتهابات البشرة.

>3- الحرص على تغيير الحفاضة مرة كل 4 ساعات على أقصى تقدير.

>4- تغيير الحفاضة فور قيام الطفل بالتبرز.

>5- تعريض بشرة الطفل للتهوية قدرا من الوقت على مدار اليوم، للوقاية من انسداد مسام البشرة.

>6- عدم المبالغة فى استخدام كريمات الوقاية من وعلاج الالتهابات بوضع طبقة رقيقة منها لتجنب انسداد البشرة.