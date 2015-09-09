العاصفة الترابية تغلق مطار شرم الشيخ وتحويل 8 رحلات دولية إلى الغردقة

قال الطيار حسام كمال وزير الطيران المدنى، اليوم الأربعاء، إن العاصفة الترابية أغلقت مطار شرم الشيخ أمام الملاحة الجوية منذ الخامسة صباحاً حتى الآن.

وأضاف أنه من المتوقع أن تتحسن الرؤية مساء اليوم لتعود الحركة الجوية للمطار، مؤكداً أنه تم تحويل 8 رحلات دولية إلى مطار الغردقة والتى كان مقرراً هبوطها إلى مطار شرم الشيخ، حيث إن مطار الغردقة مازال مفتوحاً أمام الملاحة الجوية حتى الآن.

وفى مطار القاهرة انتظمت حركة الملاحة الجوية ما عدا الرحلات داخلية المتجهة إلى شرم الشيخ وعددها 7، حيث تنتظر تحسن الرؤية هناك لتعاود إقلاعها من جديد، مضيفاً أن الرحلة رقم 020 حولت مسارها إلى مطار الأقصر بدلاً من شرم الشيخ، وتم تسكين الركاب بأحد الفنادق لحين تحديد موعد للإقلاع.

وأوضح أن غرفة العمليات بوزارة الطيران المدنى، تقوم بمتابعة الأحوال الجوية على مدار الساعة.

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