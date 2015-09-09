بالصور.. زحام أهالى شرق الإسكندرية على عربات المياه لانقطاعها لليوم الثالث

شهدت منطقة شرق الإسكندرية "فيكتوريا - سيدى بشر - السيوف" حالة من الاستياء وسط زحام الأهالى على عربات المياه التى قامت بتوزيع مياه الشرب للأهالى، لانقطاع المياه على المناطق السابقة لمدة 3 أيام.

وتقدم عدد من أهالى شرق الإسكندرية، بعدد من الشكاوى خاصة أهالى منطقة ميامى والسيوف من انقطاع المياه، وأعربوا عن استيائهم الشديد من انقطاع مياه الشرب لليوم الثانى على التوالى.

وقالت أحد أهالى منطقة فيكتوريا لـ"اليوم السابع" إن المياه انقطعت منذ عصر أول أمس ومازالت منقطعة بما يسبب حالة من الاستياء وتعطل مصالح المواطنين، بالإضافة إلى ارتفاع ثمن المياه المعدنية بالنسبة لبعض أهالى المنطقة خاصة بمناطق السيوف، وطالبت المسؤولين بحل المشكلة وإصلاح العطل فى أقرب وقت ممكن لرفع المعاناة عن الأهالى.

من جانبه، قام العميد محمد عابدين معاون المحافظ للمرافق وإدارة المتابعة بحى المنتزه أول بالتعاون مع شركة مياه الشرب اليوم بمتابعة إصلاح كسر بماسورة مياه الشرب 12 بوصة بشارع 56 من خالد بن الوليد بمنطقة ميامى، وقد تم غلق المحابس للبدء فى الإصلاح.

وأكد أنه جار إصلاح خط 1000 مم مياه الشرب بشارع عبد الفتاح الشعشاعى مع أحمد مصطفى بالسيوف بحضور المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، والمهندس أحمد هاشم رئيس قطاع الإنتاج والتوزيع ومن المقرر الانتهاء من إصلاح الكسر بماسورة المياه.



>