تجديد حبس حمدى الفخرانى 15 يوما بتهمه النصب والابتزاز واستغلال النفوذ

جددت محكمة جنوب الجيزة الكلية؛ حبس البرلمانى السابق حمدى الفخرانى ، 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى معه، في واقعة اتهامه بتلقي الرشوة باعتباره رئيس جمعية مكافحة الفساد، وابتزاز رجل أعمال، والنصب عليهم، باستغلال النفوذ.

كانت مباحث الأموال العامة، ألقت القبض على "الفخراني"، رئيس جمعية مكافحة الفساد، في فيلا بمنطقة الشيخ زايد بأكتوبر، بتهمة تقاضي مليون جنيه من 5 ملايين جنيه، من صاموئيل زكي، صاحب شركة النيل لحلج الأقطان، مقابل التنازل عن الدعوى التي تطالب باسترداد الدولة، للأرض الخاصة بالشركة.

وفضت النيابة، الأحراز التي تحوي تسجيلات الفخراني داخل فيلا علاء حسانين، البرلماني السابق، أثناء تلقيه المبلغ المالي.