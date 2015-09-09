وزير الرى ومحافظ الفيوم يستمعان إلى شكاوى الفلاحين من نقص المياه

اشتكى عدد من المزارعين الواقعة أراضيهم على نهايات الترع والأبحر بمحافظة الفيوم إلى الدكتور حسام غازى وزير الرى والموارد المائية من نقص مياه الرى اللازمة لأراضيهم، مما تسبب لهم فى العديد من الخسائر. وأصدر الوزير تعليماته لمسئولى الرى بالمحافظة بسرعة بحث شكواهم ووضع الحلول اللازمة.

وقام وزيرالرى يرافقه المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، بتفقد عدد من المشروعات الحيوية التى تساهم فى تحسين قطاع الرى وتساعد فى توفير المياه للقضاء على جميع المشكلات والاختناقات خاصة فى النهايات والتعرف على المعوقات التى قد تعوق التنفيذ وتذليلها على الفور، بحضور اللواء خالد عبد العزيز جبرتى السكرتير العام واللواء محمد حسن حمودة السكرتير العام المساعد وحشد كبير من مسئولى الزراعة والموارد المائية والرى، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية فى المحافظة.

وتفقد وزير الموارد المائية والرى ومحافظ الفيوم ومرافقوهم ترعة الجمهورية وبحيرات كوم أوشيم – كما تفقدوا محطة المصرف القاطع والبالغ تكلفتها الإنشائية 100 مليون جنيه، وتعمل بطاقة 3م مكعب / ثانية وتخدم مناطق بحر النزلة وقوته ويوسف الصديق، كما تفقدوا بحيرات وادي الريان والمحطة القائمة التي تساهم في توفير مياة لزراعة 8 آلاف فدان، كما تفقدوا ترعة قوته الجديدة ونهاية بحر جرجبة بقرية المحمودية عند هدار المائتين، بالإضافة إلى تفقد الأعمال الجارى تنفيذها لإنشاء محطة الطاجن ناحية أبو النور مركز اطسا.

وأكد الدكتور حسام غازى أن الدولة مهتمة بقطاع الرى، حيث تقوم باتخاذ إجراءات متعددة للارتقاء بهذا القطاع بما يعود بالنفع على المزارعين، مشيرا إلى أن الدولة تقوم بوضع خطط لتسويق المنتجات الزراعية والحاصلات، وأوضح الوزير أنه تم عمل مظلة تأمين صحى للمزارعين من خلال استخراج كروت التأمين التى بلغت مليون كارت وتسهم فى توفير الرعاية الصحية الشاملة لذويهم.

وأشار محافظ الفيوم إلى أنه يجرى الآن تنفيذ عدد من المشروعات التى تخدم قطاع الرى بالمحافظة وتسهم فى توفير المياه للأراضى، موضحا أنه تم اعتماد 75 مليون جنيه لاستكمال إنشاء ترعة قوته التى سوف تقضى على مشاكل الرى بالمحافظة، وأضاف أنه تم تشكيل حملات من مسئولى وشرطة الرى لإزالة التعديات على المجارى المائية لضمان وصول مياه الرى إلى النهايات ومستحقيها من المزارعين.



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